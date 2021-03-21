حسام موافي يكشف طريقة للحماية من التخمة خلال شهر رمضان

قدم الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، مجموعة من النصائح السحرية للصائمين فى رمضان من مرضى الكبد والسكر.





وقال موافي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر قناة " النهار": "المضع الجيد للطعام يساعد على الهضم، كما أنه يساهم في تقليل فرصة تناول كمية كبيرة علي وجبة الإفطار في رمضان".





ونصح الدكتور حسام موافي، الذين يريدون المحافظة على أجسامهم في رمضان خوفا من التخمة، تناول ربع الوجبة المقررة له ثم الانتظار لمدة 20 دقيقة وبعدها ستفرز المعدة الهرمون المسؤول عن الشبع.





وأضاف: "على المريض الإفطار في رمضان إذا أوصاه الطبيب بذلك، لافتا إلي أن الدين الإسلامي يدعو للحفاظ على النفس، وعلى العرض، وعلى المال، والعقل، والدين، موضحا أن الحفاظ على النفس يأتي في المرتبة الأولى.





ولفت إلي أن الشخص الذي ينتحر يكون مصيره دخول النار، لأنه لم يحافظ على نفسه، وحرم الله قتل النفس إلا بالحق.