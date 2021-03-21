الإسكان تحذر من الإعلانات المضللة .. وتعلن الموعد النهائي لتسليم وحدات العاصمة الإدارية

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الفترة الأخيرة قامت بعض الشركات باستغلال منشآت وزارة الإسكان فى العاصمة الإدارية تحديدًا فى منطقة الأبراج والأحياء السكنية كوسلية دعاية لمشروعاتها.

وأوضح خالد عباس ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " الحكاية " مع الإعلامى عمرو أديب، أن وزارة الإسكان حذرت المواطنين من أعمال النصب والتحايل عليهم ، متابعًا أن أعمال التزوير والتحايل بدأت يظهر فى الشوارع والسوشيال ميديا.

وأكد خالد عباس، أن بعض شركات الاستثمار العقارى تضع صور منشآت وزارة الإسكان وكأنها منشآتها وتم الانتهاء منها، موجها نصائح للمواطنين بضرورة التأكد من صحة الصور والمنشآت قبل التعاقد أو الشراء.

وأضاف "عباس"، أن منطقة الأبراج وصلت إلى مرحلة متقدمة والتشطيبات تسير بأمور طيبة ، مؤكدا أنه مع نهاية هذا العام سيتسلم المواطنين وحداتهم.