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محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة ورؤساء القطاعات بشرم الشيخ

الأحد 21/مارس/2021 - 03:05 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة ورؤساء القطاعات بشرم
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ايمن محمد
كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عمال النظافة ورؤساء القطاعات بمدينة شرم الشيخ على ماقدموه من جهد بارز ظهرت من خلالة مدينة السلام فى ابهى صورها امام زائريها اثناء احتفال المحافظة بعيدها القومى.

وأثنى المحافظ على مجهودات رؤساء القطاعات والعمال وانهم اصبحوا قدوه لزملائهم فى باقى المدن والذي شملهم التكريم أيضا.

والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفدا إيطاليًا كبيرًا يضم 140 فرد من ممثلي أكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية، وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي. 

جاءت زيارة الوفد الإيطالي لمدينة شرم الشيخ لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة. 

حضر اللقاء  جيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، و تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وبيتر باثان عضو غرفة المنشآت الفندقية. 

وخلال اللقاء، أكد فودة على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في كافة المنشآت السياحية والفندقية

وأكد المحافظ أن شرم الشيخ آمنة تمامًا وترحب بالسائحين من حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها، مشيرًا لقرار وزير الصحة بحصر جميع العاملين في المجال السياحي لتطعيمهم وأن المدة تستغرق شهرين وفي نهاية مايو 2021 سيكون معظم العاملين في القطاع السياحي بمختلف قطاعاته تم تطعيمهم، مضيفًا أن الشعب المصري يحب الشعب الايطالي لتشابه عاداتهم وسلوكهم، وفي انتظار عودة السائح الإيطالي.

  
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