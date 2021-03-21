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رياضة

الزمالك يكشف عن خطاب باتشيكو للموافقة على رحيل مصطفى محمد

الأحد 21/مارس/2021 - 03:13 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك، أن باتشيكو وافق على رحيل مصطفى محمد.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "باتشيكو كتب ورقة (فنيا أرى أن مصطفى محمد مفيد للزمالك لكن لا استطيع أن أكون ضد رغبته الشديدة بالاحتراف واحترم رغبته واترك الامر لمجلس الإدارة لما تراه فيه منفعة للزمالك)".

وأكمل: "باتشيكو وضع 5 بدائل بعد رحيل مصطفى محمد وكان مروان حمدي رقم 3، الجزيري لم يكن ضمن البدائل التي طلبها باتشيكو لكن اللجنة عرضته وتعاقدنا معه".

وأتم: "سيف الجزيري مفيد للزمالك ولم أكن أعلم بمسألة عدم قدرته على المشاركة في أفريقيا "أنا مش بتاع كورة".
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