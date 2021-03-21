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رياضة

الزمالك يحسم الجدل حول حقيقة توقيع فرجاني ساسي لناد آخر

الأحد 21/مارس/2021 - 02:48 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ياسمين تيسير
أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك، أن المجلس يعمل بشفافية ويصدر بيانات لذلك قليل الظهور بالإعلام.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مجلس الإدارة يعمل بشفافية ونصدر بيانات لذلك نظهر بالإعلام بشكل قليل، كما أن عصام سالم المتحدث الاعلامي لنا لم يتقاض أجرا وتعرض لضغوط وهجوم كبير خلال عمله لذلك قرر الرحيل".

وأكمل: "فرجاني ساسي لم يوقع لأي ناد آخر، ويرغب في الاستمرار في الفريق، فهو لاعب محترف ولديه انتماء لنادي الزمالك".

وأتم: "المفاوضات مستمرة مع وكيله وليس مع فرجاني ساسي مباشرة، وأي فروق مادية بأي فريق تؤدي لنوع من الغيرة بين اللاعبين وهذه كانت تحديات أمامنا".
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