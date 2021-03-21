محرمة دوليا.. مدى خطورة برومات البوتاسيوم بالمخابز ومحلات الحلوى

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أستاذ التغذية بطب القصر العيني، سبب حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم بالمخابز ومحلات الحلوى ومدي خطورتها.





وقالت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج " من مصر" المذاع عبر قناة " سي بي سي": "هذه المادة محرمة دوليا ومجرم استخدامها، والمخابز تستخدمها لتسريع عملية تسوية المخبوزات.





وأوضحت أن هذه المادة تؤدي لالتهاب المفاصل وتسبب سرطان الجهاز الهضمي، مردفة أنه يتم استخدام هذه المادة لإكساب المعجنات رائحة مميزة.





وأردفت:" ترجع شعبية برومات البوتاسيوم واستخدامها بكثرة، إلى كونها رخيصة السعر، فضلًا عن كونها من أكثر المواد المؤكسدة فاعلية، علاوة على أنها تحسن من خصائص الخبز، ولكن الضرر كبير للغاية.



