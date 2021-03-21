ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محرمة دوليا.. مدى خطورة برومات البوتاسيوم بالمخابز ومحلات الحلوى

الأحد 21/مارس/2021 - 03:19 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أستاذ التغذية بطب القصر العيني،  سبب حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم بالمخابز ومحلات الحلوى ومدي خطورتها.

وقالت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج " من مصر" المذاع عبر قناة " سي بي سي": "هذه المادة محرمة دوليا ومجرم استخدامها، والمخابز تستخدمها لتسريع عملية تسوية المخبوزات.

وأوضحت أن هذه المادة تؤدي لالتهاب المفاصل وتسبب سرطان الجهاز الهضمي، مردفة أنه يتم استخدام هذه المادة لإكساب المعجنات رائحة مميزة.

وأردفت:" ترجع شعبية برومات البوتاسيوم واستخدامها بكثرة،  إلى كونها رخيصة السعر، فضلًا عن كونها من أكثر المواد المؤكسدة فاعلية، علاوة على أنها تحسن من خصائص الخبز، ولكن الضرر كبير للغاية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تمنع استخدام مادة مسرطنة فى صنع الخبز.. اعرف الأسباب

من يعرض نفسه للمساءلة القانونية.. تحذير للمخابز من استخدام مادة مسرطنة في الخبز.. فيديو

برلماني يكشف حقيقة استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز

رئيس شعبة المخابز عن شائعة برومات البوتاسيوم: "منعرفش إيه المادة دي ولا بنستخدمها"

القومي للبحوث يصدر دراسة جديدة لإنتاج الإنزيمات المهمة اقتصاديا من الطحالب

تحذير من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو ونوع جبن.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم الجدل حول حقيقة توقيع فرجاني ساسي لناد آخر

المريخ يطالب كاف رسميا باستبعاد سيمبا من دوري الأبطال.. فيديو

الجهات المستفيدة من حصيلة رسوم مشروع قانون بوابة العمرة

بيان عاجل من شرطة مكة بشأن فيديو تحرش رجل بامرأة أمام محل تجاري

هاني الناظر يحذر من مشكلة صحية تحدث خلال أيام.. فيديو

تسلق الحائط .. تدريبات شاقة لـ محمد صلاح .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور