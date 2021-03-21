من قلب عاصمتها.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد الهند بسبب روسيا

حث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن القادة الهنود على تجنب شراء المعدات الدفاعية الروسية، بما في ذلك منظومة إس -400 الصاروخية، إذا أرادت البلاد تجنب مخاطر العقوبات بموجب المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات "CAATSA".





وبحسب "سبوتنيك" الروسية، أدلى وزير الدفاع الأمريكي بهذه التصريحات أثناء حديثه مع الصحفيين في نيودلهي يوم السبت بعد اختتام المحادثات الثنائية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج.





ومع ذلك، شدد أوستن على أن العقوبات الأمريكية ضد الهند لتوقيع صفقة بقيمة 5.43 مليار دولار مع موسكو لشراء إس -400 لم تكن مطروحة حتى الآن على الطاولة. وقال "لم يتم تسليم نظام إس -400 لفرض عقوبات".





ويشار إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الجوي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.





كما ألمح أوستن إلى أن واشنطن تحاول دفع الهند بما يتماشى مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، بينما تساءل أيضًا عن اضطهاد المسلمين في الهند.





ودعت الهند أمريكا للاستفادة من سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر المتحررة في قطاع الدفاع.





وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج في بيان عقب اجتماعه مع أوستن:"اتفقنا على أن هناك فرصًا للتعاون في صناعة الدفاع".



