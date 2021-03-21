ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من قلب عاصمتها.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد الهند بسبب روسيا

الأحد 21/مارس/2021 - 02:31 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
حث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن القادة الهنود على تجنب شراء المعدات الدفاعية الروسية، بما في ذلك منظومة إس -400 الصاروخية، إذا أرادت البلاد تجنب مخاطر العقوبات بموجب المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات "CAATSA".

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، أدلى وزير الدفاع الأمريكي بهذه التصريحات أثناء حديثه مع الصحفيين في نيودلهي يوم السبت بعد اختتام المحادثات الثنائية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج.

ومع ذلك، شدد أوستن على أن العقوبات الأمريكية ضد الهند لتوقيع صفقة بقيمة 5.43 مليار دولار مع موسكو لشراء إس -400 لم تكن مطروحة حتى الآن على الطاولة. وقال "لم يتم تسليم نظام إس -400 لفرض عقوبات".

ويشار إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الجوي إلى الهند بحلول نهاية هذا العام.

كما ألمح أوستن إلى أن واشنطن تحاول دفع الهند بما يتماشى مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، بينما تساءل أيضًا عن اضطهاد المسلمين في الهند.

ودعت الهند أمريكا للاستفادة من سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر المتحررة في قطاع الدفاع.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج في بيان عقب اجتماعه مع أوستن:"اتفقنا على أن هناك فرصًا للتعاون في صناعة الدفاع".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور