لجنة الزمالك: الوزير لم يتدخل في قراراتنا.. ولم نطلب منه عقد جلسة مع ساسي

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن اللجنة لا تتقاضى أجرا مقابل العمل بالنادي.





وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نحن لا نتقاضى أجرا مقابل عملنا داخل الزمالك، الوزير أشرف صبحي قدم لنا كل الدعم لكنه لم يتدخل في قراراتنا".





وأكمل: "تقابلنا مع الوزير 3 مرات بناء على طلبنا، وطلبنا منه رؤية الوضع بشأن استعادة أرض 6 أكتوبر، كذلك حجز حسابات البنوك من الضرائب، ورفع الحجز عن أرصدة النادي".





وأتم: "لم نطلب من الوزير عقد جلسة مع فرجاني ساسي لاقناعه بتجديد العقد، لا أعلم هذه المعلومة".