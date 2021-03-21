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رياضة

الزمالك: نحاول تحسين الوضع المالي للفريق

الأحد 21/مارس/2021 - 07:40 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يسعى مسئولو الزمالك لتحسين الوضع المالي للفريق، كما صرح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالأبيض.

وقال عبد الله لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أعتذر للاعبي الزمالك بالألعاب الأخرى بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم وسوف نحاول تعويضهم، نسعى للوصول إلى استقرار مالي داخل النادي.

وأردف: مجلس مرتضى حقق بعض النجاحات ولكن أخفقوا في جزء أكبر، نحن أيضا حققنا نجاحات ولنا أخطاء.

واتم: نعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لإسعاد جماهير الزمالك، أشكرهم كما أشكر وزير الشباب والرياضة، لديه تحديات كبيرة و يتعرض لهجوم شديد من جماهير الأبيض بعد قرار تجميد المجس السابق ولكنه قراره كان قانونيا.
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