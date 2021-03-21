الزمالك: نحاول تحسين الوضع المالي للفريق

يسعى مسئولو الزمالك لتحسين الوضع المالي للفريق، كما صرح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالأبيض.





وقال عبد الله لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أعتذر للاعبي الزمالك بالألعاب الأخرى بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم وسوف نحاول تعويضهم، نسعى للوصول إلى استقرار مالي داخل النادي.





وأردف: مجلس مرتضى حقق بعض النجاحات ولكن أخفقوا في جزء أكبر، نحن أيضا حققنا نجاحات ولنا أخطاء.





واتم: نعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم لإسعاد جماهير الزمالك، أشكرهم كما أشكر وزير الشباب والرياضة، لديه تحديات كبيرة و يتعرض لهجوم شديد من جماهير الأبيض بعد قرار تجميد المجس السابق ولكنه قراره كان قانونيا.