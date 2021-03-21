السلاح الطاير بتاع كل أم.. وسيلة والدة رانيا فريد شوقي لعقاب بناتها

قالت سهير، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها كانت تُعاقب بناتها بالضرب بالشبشب، وردت رانيا قائلة "ده السلاح الطاير بتاع كل أم".





وأضافت سهير خلال لقائها مع برنامج " واحد من الناس " المذاع على فضائية "الحياة اليوم": "كنت بضرب رانيا عشان كانت بتيجي متأخر عن المعاد اللي محددهولها"، وعقبت رانيا : " كنت بعمل العملة وآخد العلقة التمام من ماما في مكاني مبتحركش " .





وتابعت رانيا : " شعرنا كان طويل وقتها ، بس مكنش للزينة ، ده عشان ماما تجيبنا منه لما تيجي تضربنا " .





وقالت زوجة فريد شوقي: "فريد كان حنين أوي ، لدرجة إنه كان بيجي من الإستوديو ياخدهم من الأوضة بتاعتهم عشان يناموا جنبه، ولما كنت أعترض ، كان يهزقني ويقولي انتي مفترية ، ما انتي قاعدة معاهم طول النهار ، لكن أنا مش بشوفهم " .