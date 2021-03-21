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توك شو

السلاح الطاير بتاع كل أم.. وسيلة والدة رانيا فريد شوقي لعقاب بناتها

الأحد 21/مارس/2021 - 03:25 ص
شاهد كيف كانت والدة
شاهد كيف كانت والدة رانيا فريد شوقي تٌعاقب أولادها
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ندى رأفت

قالت سهير، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها كانت تُعاقب بناتها بالضرب بالشبشب، وردت رانيا قائلة "ده السلاح الطاير بتاع كل أم".


وأضافت سهير خلال لقائها مع برنامج " واحد من الناس " المذاع على فضائية "الحياة اليوم": "كنت بضرب رانيا عشان كانت بتيجي متأخر عن المعاد اللي محددهولها"، وعقبت رانيا : " كنت بعمل العملة وآخد العلقة التمام من ماما في مكاني مبتحركش " .


وتابعت رانيا : " شعرنا كان طويل وقتها ، بس مكنش للزينة ، ده عشان ماما تجيبنا منه لما تيجي تضربنا " .


وقالت زوجة فريد شوقي: "فريد كان حنين أوي ، لدرجة إنه كان بيجي من الإستوديو ياخدهم من الأوضة بتاعتهم عشان يناموا جنبه، ولما كنت أعترض ، كان يهزقني ويقولي انتي مفترية ، ما انتي قاعدة معاهم طول النهار ، لكن أنا مش بشوفهم " .

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