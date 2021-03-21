شوقى غريب: محمد صلاح الوحيد الذي اختير للمنتخب الأولمبي بالإجماع.. فيديو

قال شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إنه سيتم بدء الاستعداد لمعسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبى من اليوم حتى يوم 29 مارس.

وأوضح شوقى غريب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب، أنه تم إختيار مجموعة كبيرة من لاعبى أندية الدورى الممتاز، وسيتواجد 18 لاعبا فى المنتخب بالإضافة إلى 4 احتياطى.

وأكد شوقى غريب ، أنه من حق المنتخب أن يستعين ب 3 لاعبين فوق السن وأول الإختيارات كان محمد صلاح وسيتم مخاطبته بالفعل للعب فى المنتخب الأوليميى ، مضيفًا أنهم فى انتظار القرعة يوم 21 ابريل للتحرك رسميا لطلبه.

وتابع شوقى غريب، أن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذى تم الإجماع عليه، وستبدأ إجراءات طلبه للمنتخب الأوليميى من 21 أبريل وأى لاعب سينضم للمنتخب سيكون بعد تاريخ 30 يونيو لأنه سيكون آخر يوم للقائمة النهائية المقررة للسفر .