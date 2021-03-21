أخبار التكنولوجيا.. تخلص من المساحة الزائدة في الهاتف بدون حذف.. وسعر ومواصفات هاتف Oppo A94

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.









تسببت شركة Apple آبل الأمريكية فى صدمة كبيرة لمستخدميها من حواسيب 4K iMac، بعدما قامت الشركة بتخفيض خيارات المساحة التخزينية للأجهزة من 1 تيرابايت و 512 جيجا بايت إلى سعة 512 جيجابايت فقط .





Kirin 9000L.. هواوى تستعد لإطلاق أفضل معالجات 2021

كشفت تسريبات أن شركة Huawei هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق أفضل معالجاتها على الإطلاق، وهو معالج Kirin 9000L الذى يتمتع بعدد من الإمكانات الكبيرة ، حيث سيستخدم المعالج مع هواتف P50 التى سيتم إطلاقها فى شهر مايو المقبل.





أفضل هاتف بسعر رخيص للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A94

استطاعت شركة Oppo أوبو الصينية، لأول مرة في تاريخها، من أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، متفوقة على صاحبة هذا اللقب سابقا هواوي ، وكذلك شركة شاومى العملاقة التى تم وضعها هى الأخرى على القائمة السوداء للتعاون التجاري، وتتميز أوبو بعدد من هواتف الفئة المتوسطة التى تم إطلاقها مؤخرا مثل هاتف Oppo A94





4 خطوات لابد من تفعيلها قبل استخدام تطبيق Clubhouse

اشتهر تطبيق Clubhouse كلوب هاوس فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفع التطبيق من نحو 1500 مستخدم إلى تخطى المليون مستخدم، كما وصل إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى، وذلك بعدما شجع رجل الأعمال، إيلون ماسك على استخدامه.





