ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تخلص من المساحة الزائدة في الهاتف بدون حذف.. وسعر ومواصفات هاتف Oppo A94

الأحد 21/مارس/2021 - 08:02 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


تسببت شركة Apple آبل الأمريكية فى صدمة كبيرة لمستخدميها من حواسيب  4K iMac، بعدما قامت الشركة بتخفيض خيارات المساحة التخزينية للأجهزة من 1 تيرابايت و 512 جيجا بايت إلى سعة 512 جيجابايت فقط . 


كشفت تسريبات أن شركة Huawei هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق أفضل معالجاتها على الإطلاق، وهو معالج Kirin 9000L الذى يتمتع بعدد من الإمكانات الكبيرة ، حيث سيستخدم المعالج مع هواتف P50 التى سيتم إطلاقها فى شهر مايو المقبل. 


استطاعت شركة Oppo أوبو الصينية، لأول مرة في تاريخها، من أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، متفوقة على صاحبة هذا اللقب سابقا هواوي ، وكذلك شركة شاومى العملاقة التى تم وضعها هى الأخرى على القائمة السوداء للتعاون التجاري، وتتميز أوبو بعدد من هواتف الفئة المتوسطة التى تم إطلاقها مؤخرا مثل هاتف Oppo A94


اشتهر تطبيق Clubhouse كلوب هاوس فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفع التطبيق من نحو 1500 مستخدم إلى تخطى المليون مستخدم، كما وصل إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى، وذلك بعدما شجع رجل الأعمال، إيلون ماسك على استخدامه. 



يعانى الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية من مشكلة عدم كفاية المساحة التخزينية لديهم عند تحميل تطبيقات جديدة أو عند تخزين صور حديثة إلى هواتفهم مما يضطرهم فى بعض الأحيان إلى مسح صور أخرى بديلة للصور الحديثة وكذلك تطبيقات أو ملفات مهمة، مما يعرض هذه الصور والملفات لخطر الضياع. 


كشفت شركة شاومى الصينية، عن المواصفات الكاملة الرسمية،  لهاتف POCO X3 Pro،  قبل إطلاقه بشكل رسمى حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بعد غد 22 مارس ، وسيصدر تحت العلامة التجارية الفرعية Poco .  


قررت شركة Apple آبل الأمريكية، سحب كل هواتف iPhone 11 فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اكتشاف مشكلة كبيرة في الشاشة أدت إلى توقف اللمس على طرز الهواتف الثلاثة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا .. خمسة هواتف قادمة بدون شواحن .. وعيوب قاتلة في هواتف Galaxy S21

أخبار التكنولوجيا| أوبو تعلن تقنية شحن خارقة.. تسريب مواصفات أرخص هواتف وان بلس OnePlus 9E

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 Pro.. وميزة بـ تيليجرام تتيح لك حذف الرسائل من هواتف الآخرين

أخبار التكنولوجيا.. خاصية على واتسآب تدمر الرسائل ذاتيا بعد 24 ساعة فقط .. قرار صادم من آبل

أخبار التكنولوجيا.. بالفيديو شاهد تصميم ومواصفات Galaxy A52 5G قبل إطلاقه.. تسريبات تكشف أول هاتف قابل للطي من شاومي

أخبار التكنولوجيا.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد.. أوبو تطلق رسميا هاتفها الرائد Find X3 Pro

ترشيحاتنا

خوفا من سلالات كورونا الجديدة.. دولة أوروبية تمنع إجازة المصيف في الخارج

تفاصيل مثيرة في جولة موفدة العربية بمخيم الهول لـ داعش.. فيديو

الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري وكلمة السر أحمد ياسر ريان.. تفاصيل

150 مليون جنيه.. بشرى لـ جماهير الزمالك بشأن تجديد عقود 3 لاعبين

هل الدعاء يغير القدر ويطيل العمر؟ علي جمعة يرد.. فيديو

أخبار السوشيال.. إمام عاشور يهنئ والدته بـ عيد الأم.. وبسمة وهبة تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت

بحضور عدد من الوزراء.. وزيرة الثقافة تبهر الجمهور بالعزف على الفلوت