أخبار التكنولوجيا.. تخلص من المساحة الزائدة في الهاتف بدون حذف.. وسعر ومواصفات هاتف Oppo A94

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تسببت شركة Apple آبل الأمريكية فى صدمة كبيرة لمستخدميها من حواسيب 4K iMac، بعدما قامت الشركة بتخفيض خيارات المساحة التخزينية للأجهزة من 1 تيرابايت و 512 جيجا بايت إلى سعة 512 جيجابايت فقط .
كشفت تسريبات أن شركة Huawei هواوى الصينية فى طريقها لإطلاق أفضل معالجاتها على الإطلاق، وهو معالج Kirin 9000L الذى يتمتع بعدد من الإمكانات الكبيرة ، حيث سيستخدم المعالج مع هواتف P50 التى سيتم إطلاقها فى شهر مايو المقبل.
استطاعت شركة Oppo أوبو الصينية، لأول مرة في تاريخها، من أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، متفوقة على صاحبة هذا اللقب سابقا هواوي ، وكذلك شركة شاومى العملاقة التى تم وضعها هى الأخرى على القائمة السوداء للتعاون التجاري، وتتميز أوبو بعدد من هواتف الفئة المتوسطة التى تم إطلاقها مؤخرا مثل هاتف Oppo A94 .
اشتهر تطبيق Clubhouse كلوب هاوس فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفع التطبيق من نحو 1500 مستخدم إلى تخطى المليون مستخدم، كما وصل إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى، وذلك بعدما شجع رجل الأعمال، إيلون ماسك على استخدامه.
يعانى الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية من مشكلة عدم كفاية المساحة التخزينية لديهم عند تحميل تطبيقات جديدة أو عند تخزين صور حديثة إلى هواتفهم مما يضطرهم فى بعض الأحيان إلى مسح صور أخرى بديلة للصور الحديثة وكذلك تطبيقات أو ملفات مهمة، مما يعرض هذه الصور والملفات لخطر الضياع.
كشفت شركة شاومى الصينية، عن المواصفات الكاملة الرسمية، لهاتف POCO X3 Pro، قبل إطلاقه بشكل رسمى حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بعد غد 22 مارس ، وسيصدر تحت العلامة التجارية الفرعية Poco .
قررت شركة Apple آبل الأمريكية، سحب كل هواتف iPhone 11 فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اكتشاف مشكلة كبيرة في الشاشة أدت إلى توقف اللمس على طرز الهواتف الثلاثة.