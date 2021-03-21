نرمين الفقي لـ والدتها: وحشتيني يا أحلى أم في الدنيا

بر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نيرمين الفقى: "#كل_عيد_ام _وانتي_طيبه_يا_امي_وحشتيني_قوي_قوي#يا_احلي#أم _في_الدنيا_ ربنا_يرحمك_ويحسن_اليكي#كل#عيد_ام_وكلكم طيبين ".

وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.



