نرمين الفقي لـ والدتها: وحشتيني يا أحلى أم في الدنيا

وجهت الفنانة نيرمين الفقى رسالة لـ والدتها بـ مناسبة عيد الأم ونشرت عدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلقت نيرمين الفقى: "#كل_عيد_ام _وانتي_طيبه_يا_امي_وحشتيني_قوي_قوي#يا_احلي#أم _في_الدنيا_ ربنا_يرحمك_ويحسن_اليكي#كل#عيد_ام_وكلكم طيبين ".
وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.