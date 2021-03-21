محمد عبد المنصف: أشعر بالظلم لعدم ضمي للمنتخب

قال محمد عبد المنصف ، حارس مرمى وادي دجلة ، والشهير بـ " أوسه"، إنه شعر بالظلم لعدم ضمه للمنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر.





وأضاف محمد عبد المنصف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON": "شغلي اللي عملته في الفترة الاخيرة يؤهلني أن أكون ضمن القائمة فأنا قدمت موسم جيد حتى الآن وأحرزت أعلى تصديات " في الدوري العام حتى الان".





وتابع محمد عبد المنصف: كنت متأكد أني هبقى ضمن القائمة المعلنة أنا مش هقول أني اتظلمت لكني شعرت بالظلم وهو شعور مؤلم في لحظتها لكن بعد مرور الوقت تبدلت مشاعري مع تفاعل الناس على السوشيال ميديا والمواقع ومن قابلتهم خلال اليومين اشعرني بالارتياح ورد لي حقي".





وأردف: "مقدرش أعلق لكن أنا ادائي ثابت في المباريات ولو بتكلم عن الارقام أنا رقم 3 بين حراس مرمى المنتخب وده أمر طبيعي ، وتصنيف حراس المرمى في المنتخب لا يقلقني ويكفي انني صاحب كلين شيت أمام الأهلي والزمالك وهذا عمل جيد .