تسريب ثروات رجال بايدن.. كيف جنى مستشارو الرئيس ملايين الدولارات قبل دخول البيت الأبيض

ذكرت قناة "سي إن بي سي" اليوم أن أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لديهم علاقات عميقة مع الشركات الكبرى و"وول ستريت"، حيث كسب بعضهم ملايين الدولارات في حياتهم المهنية قبل انضمامهم إلى البيت الأبيض.





وبحسب التقرير، لم يؤكد مجلس الشيوخ الأمريكي أيا من هذه التفاصيل حتى الآن. في الوقت نفسه، عمل العديد من المستشارين المذكورين في حملة بايدن الرئاسية أو كانوا مسؤولين سابقين في إدارة أوباما.





نقلًا عن الإفصاحات المالية الجديدة التي قدمها البيت الأبيض، ذكرت "سي إن بي سي" الأمريكية، أن كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين ونائبته جين أومالي ديلون والمستشار الأول مايك دونيلون ومنسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيفري زينتس ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديسي من بين كبار مساعدي بايدن المدرجين في الإفصاحات.





وفقًا للتقرير، قبل أن يصبح رئيسًا للمجلس الاقتصادي الوطني، كان ديسي هو الرئيس العالمي للاستثمار المستدام في "BlackRock"، وبحسب ما ورد حصل ديسي على أكثر من 2.3 مليون دولار من الرواتب والمكافآت أثناء وجوده في شركة الاستثمار. علاوة على ذلك ، كان بإمكان ديسي أيضًا تحقيق 2.4 مليون دولار إضافية عبر خطة المخزون المقيدة لشركة BlackRock، وفقًا للوثيقة.





قبل دخوله البيت الأبيض، عمل كلاين كمدير تنفيذي في شركة رأس المال الاستثماري "Revolution"، وتم الإبلاغ عن راتبه بمبلغ 1.8 مليون دولار، وبدأ العمل في الشركة في عام 2005.





بينما كان أومالي ديلون، قبل وصوله إلى البيت الأبيض مدير حملة بايدن، أحد مؤسسي شركة الاستشارات "Precision Strategies". يُنسب إلى مؤسسي الشركة مساعدة أوباما في الفوز بإعادة انتخابه في عام 2012. وأثناء وجوده في الشركة، كان ديلون يتعاون مع شركة "Gates Ventures" كعميل، وهي شركة لرأس المال الاستثماري أنشأها الملياردير بيل جيتس، والتي تجمع البيانات المالية عن الشركات الخاصة والعامة. مبادرة تشان زوكربيرج ، وهي منظمة خيرية لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج وزوجته، بريسيلا تشان، تلقت الاستشارات أيضًا من قبل نائب كبير موظفي البيت الأبيض الحالي.





وبحسب التقرير ، فإن شركتي جنرال إلكتريك وليفت هما شركتان أخريان استفادت من نصيحتها. يبلغ إجمالي التعويضات المؤجلة وتعويضات نهاية الخدمة لصالح ديلون من شركة "Precision" أكثر من 420 ألف دولار.





أما بالنسبة لكبير المستشارين دونيلون، فقبل انضمامه إلى البيت الأبيض، كان العضو المنتدب لشركة MCD Strategies، وهي شركة استشارات إعلامية وكبير استراتيجيي حملة بايدن. وفقًا لإفصاحه المذكور في التقرير، حصل على أكثر من 4 ملايين دولار أثناء إدارته لأعماله الاستشارية من بين عملاء دونيلون حملة بايدن ولجنة المؤتمر الوطني الديمقراطي.





قبل الانضمام إلى إدارة بايدن كمستشار رئيسي بشأن جائحة كورونا، كان زينتش هو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار Cranemere في وول ستريت. وفقًا لإقراره المالي، حصل على 1.6 مليون دولار في شكل أجور ومكافآت. وفقًا للتقرير، حصل على أكثر من 330،000 دولار كعضو في مجلس إدارة فيسبوك.





تم الإعلان عن كبار موظفي البيت الأبيض المذكورين أعلاه من قبل فريق بايدن في نوفمبر 2020 بعد فوزه في الانتخابات. ذكرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أن عدم وجود تقدميين معروفين بين الأسماء يشير إلى أن بايدن كان ينوي قيادة جناح غربي أكثر حذرًا وتقليدية مما كان يأمله البعض في الحزب الديمقراطي.