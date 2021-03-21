بعد بيع 4 ملايين تذكرة.. أولمبياد طوكيو بدون جمهور بسبب كورونا

استقبل محبو الرياضة حول العالم خبرا صادما بعد بيع أكثر من 4 ملايين تذكرة لحضور أحداث دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، بعد إصدار قرار أفاد بعدم السماح للجماهير بالسفر إلى اليابان لمشاهدة الألعاب الأولمبية المؤجلة لهذا العام، حيث سيتم رد أموال حاملي التذاكر.





ووفقا لموقع "دويتش فيله" الألمانية، أعلن المنظمون أن المشجعين الذين يسافرون من الخارج لحضور أحداث دورة ألعاب طوكيو الأولمبية سيتم منعهم من الدخول بسبب مخاطر فيروس كورونا.





وقالت الهيئة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في بيان: "من أجل توضيح حاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصل الجانب الياباني إلى أنهم لن يستطيعو دخول اليابان في ذلك الوقت لحضور الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين".





واضاف البيان ان اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية "تحترمان وتقبلان تماما هذا التوضيح".





يذكر أنه تم تأجيل دورة الألعاب من عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا، حيث يخطط المنظمون لتنظيم الأحداث هذا العام، على الرغم من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكان هذا القرار متوقعا منذ عدة أشهر، رغم بيع حوالي مليون تذكرة بالفعل للجماهير في الخارج.





ووعد منظمو الأولمبياد بإعادة الأموال لحاملي التذاكر الذين لم يعد مسموحًا لهم بالحضور، وقالت رئيسة اللجنة المنظمة، سيكو هاشيموتو، إنهم اتخذوا القرار حتى لا ينتظر المشجعون أكثر من ذلك ويزعجون الزوار الذين يتعين عليهم تنظيم الإقامة وحجز الرحلات الجوية.





تم بيع حوالي 4.45 مليون تذكرة للمقيمين في اليابان. ومن المتوقع أن يعلن المنظمون عن الطاقة الاستيعابية لمختلف الأماكن في اليابان الشهر المقبل، خاصة أن اليابان تضررت بشكل بسيط من جائحة الفيروس التاجي، مما جعل المنظمون يفكرون في مخاطر السماح للجماهير من جميع أنحاء العالم بدخول البلاد مرتفعة للغاية.