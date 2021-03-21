محذرًا من مخاطر كبيرة.. صندوق النقد: اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بسبب كورونا

حذر المسؤول رقم 2 في صندوق النقد الدولي، اليوم، من استمرار وجود مخاطر كبيرة اقتصادية، بسبب ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا.





وبحسب "رويترز"، قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، إنه في أوائل أبريل، سيحدّث الصندوق توقعاته لشهر يناير للنمو العالمي بنسبة 5.5٪ ليعكس إنفاق التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، لكنه لم يذكر تفاصيل.





في خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني، أثار أوكاموتو مخاوف بشأن الاختلاف المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، حيث شوهد حوالي 90 مليون شخص يسقطون تحت عتبة الفقر المدقع منذ بدء الوباء.





قال أوكاموتو إن الصين قد تعافت بالفعل إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل انتشار الوباء قبل جميع الاقتصادات الكبيرة ، على الرغم من أن الاستهلاك الخاص لا يزال يتخلف عن الاستثمار هناك.





وقال إنه خارج الصين، كانت هناك علامات مقلقة على اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.





وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدخل التراكمي للفرد في البلدان الناشئة والنامية، باستثناء الصين، بين عامي 2020 و 2022 أقل بنسبة 22٪ مما كان يمكن أن يكون لولا الوباء، مما سيدفع المزيد من الناس إلى الفقر.





وقال أوكاموتو إن التوقعات العامة لا تزال غير مؤكدة 'بشكل استثنائي'، مضيفًا أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر الوباء وأن الوصول إلى اللقاحات لا يزال غير متساوٍ للغاية، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.





وقال أوكاموتو إن بعض الدول ليس لديها مجال كبير لزيادة الإنفاق لمكافحة الوباء وتخفيف تأثيره الاقتصادي، وخاصة البلدان منخفضة الدخل ذات مستويات الديون المرتفعة.





وأضاف أن تشديد الأوضاع المالية قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف في البلدان ذات الديون العامة والخاصة المرتفعة، مستشهدا بالزيادات الأخيرة في عوائد السندات التي نجمت عن توقعات السوق بسحب مبكر للتحفيز النقدي. مؤكدا أن الأزمة يمكن أن تترك ندوبًا عميقة.





في الماضي، شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاض إنتاجها بنسبة 5٪ تقريبًا عن اتجاهات ما قبل الركود بعد خمس سنوات من بداية الركود، وقد يكون الأمر أسوأ في البلدان التي لا تستطيع تحمل استجابة اقتصادية كلية قوية و / أو لديها قطاعات خدمات كبيرة أكثر متأثرة بالوباء.



