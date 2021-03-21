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فن

سامح حسين لـ زوجته: كل سنة وانتى أجمل أم وزوجة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:38 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان سامح حسين رسالة لـ زوجته بـ مناسبة عيد الأم، ونشر عدة صور تجمعه بها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق سامح حسين: "كل سنه وانتى أجمل أم وزوجه وعيد ميلاد سعيد يااااااارب وعقبال 100 سنه وانتى حبيبتى وبكل خير وطيبة وسعادة ورضا يااااارب  .. وربنا يرحمك يا أمى يا أغلى الغالين".


يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول "إبراهيم" الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.


و كانت آخر الأعمال الدرامية لـ سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير".

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