صحف الإمارات.. بن راشد: هذا قدر دبي.. أبوظبي تدين الهجوم على السعودية.. ليبيا تنجح في طرد المرتزقة.. ومظاهرات تطالب بحل برلمان تونس

* الإمارات تدعو المواطنين والمقيمين لحجز لقاح كورونا

* الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تصدير أسترازينيكا

* الخليج: الحل الوحيد لإخراج لبنان من مأزقه





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.





*محمد بن راشد: دبي قدرها أن تربط العالم





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على ركائز عدة، منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة، والعمل على اكتشاف مكامن القوة التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات».





وأضاف أن الجواز اللوجستي العالمي مبادرة من دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية عبر منح ميزات اقتصادية كبرى للأعضاء.. الهند وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وكولومبيا والبرازيل وغيرهم، بالإضافة لكبرى شركات الشحن العالمية، انضموا للمشروع.. دبي قدرها أن تربط العالم».





وجاءت تصريحاته بمناسبة الإعلان عن توسع مبادرة (الجواز اللوجستي العالمي) ليشمل 11 دولة حتى الآن.





*الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تصدير لقاح أسترازينيكا





وبحسب "الإمارات اليوم"، هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوقف صادرات لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلقَ الاتحاد الأوروبي شحناته أولًا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات.





وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية: «لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر؛ هذه هي الرسالة الموجهة إلى (أسترازينيكا): نفذوا عقدكم مع أوروبا أولًا، قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى».





ويأتي تحذير فون دير لاين في حين تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهودًا حثيثة لتسريع حملتها، ويواجه بعضها موجة ثالثة من انتشار فيروس «كورونا»، وتجديد فرض قيود على الحياة العامة.





*"الصحة" تحث جميع المؤهلين من المواطنين والمقيمين على حجز مواعيد للتطعيم ضد كورونا





وبحسب "الإمارات اليوم"، حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المؤهلين في دولة الإمارات على المبادرة بحجز مواعيد للتطعيم بدءًا من يوم الأحد 21 مارس الجاري، وذلك بعد أن انتهت الفترة المخصصة لإعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، والتي امتدت لستة أسابيع.





ويمكن للمؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عامًا الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 مجانًا في أي من 205 مواقع في مختلف أنحاء الدولة، حيث يعتبر حجز المواعيد إلزاميًا لمن يختارون التطعيم من هذه الفئة مع مواصلة استقبال الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بدون تنسيق مسبق.





وتضافرت الجهود بين الجهات الصحية خلال الأسابيع الستة الماضية لإعطاء الأولوية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس من كبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي للحصول على لقاح كوفيد-19.





وأعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في 20 مارس عن حصول 72.89% من كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة على لقاح كوفيد-19، كما أعلن عن تلقي 56.59% من السكان المؤهلين للقاح كوفيد-19.





*الإمارات تدعو لحزم دولي تجاه الهجمات الحوثية على السعودية





وبحسب "البيان"، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وأكد الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.





وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





*خروج المرتزقة.. ليبيا تجتاز أول التحديات بنجاح





وبحسب "البيان"، مثّل وجود المرتزقة في ليبيا أكثر الملفات الشائكة أمام حكومة الوحدة الوطنية، حيث إنها تعد أكبر العراقيل في طريق تحقيق السلام في البلاد، لكن حرص الحكومة على الفصل كليًا في هذا الملف من خلال اتصالات جدية ساهم في حلحلة هذا الموضوع واجتيازها بنجاح أول التحديات، حيث كشفت مصادر عن أوامر تركية رسمية لسحب مرتزقتها من الأراضي الليبية بعد أيام من دعوة مجلس الأمن لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ولضمان إنجاح عملية السلام في ليبيا.





وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحافية إن هناك أوامر تركية جاءت للمرتزقة في ليبيا بالبدء بتجهيز أمتعتهم تحضيرًا لبدء عودتهم إلى سوريا. ووفق إحصاءات «المرصد»، عاد قرابة 9 آلاف «مرتزق» من بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18 من ليبيا إلى سوريا.





وجاءت الأوامر من قبل الجانب التركي، في ظل هدوء الخطاب التركي التصعيدي ضد العديد من دول المنطقة، وتسعى أنقرة لإظهار حسن النية لتحقيق دفع جديد في العلاقات مع العرب، كما يأتي القرار التركي أيضًا نتيجة ضغوطات دولية بناءً على اتصالات مكثفة أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من المسؤولين الدوليين، حيث طالبت البعثة الأممية وأطراف أوروبية، بضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب، واحترام حظر الأسلحة على ليبيا.





ويأتي الانفراج المرتقب في قضية المرتزقة التي تعد من أصعب الملفات العالقة في ليبيا، بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي ـ ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020 ومدته 3 أشهر، إذ انتهت المهلة المدة في 23 يناير الماضي.





*مسيرة في تونس تطالب بحل البرلمان





وبحسب "البيان"، خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة تونس، أمس، في مسيرة تطالب بحل البرلمان.





ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان. وردد المحتجون «حل البرلمان» و«الشعب يريد حل البرلمان».





وترددت مثل هذه الدعوات سابقًا وبشكل عرضي بين أنصار سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت أمس إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة.





*لبنان في المفترق.. والحل في حكومة إنقاذ مسلحة بالجرأة





وبحسب "الخليج"، الأزمة المالية الخانقة، التي يمر بها لبنان، لم تنبت فجأة ولم تخلق من العدم، بل هي تراكم سنوات من الهدر والفساد والتخبط وانعدام التخطيط والرؤية، وإيثار الريعية على الإنتاجية، على حد ما يجمع عليه كل الخبراء والمراقبين الاقتصاديين والماليين، الذين يؤكدون أيضًا أن تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية كان يتم بصورة مصطنعة، فيما بدا أن سياسة الفوائد المرتفعة على الودائع في المصارف كانت أشبه بلحس المبرد. وأمام هذا الوضع، يمرّ لبنان بساعات حاسمة تسبق لقاء آخر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الاثنين لمعرفة إلى أين تتجه البوصلة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي.





ثمة أسباب رئيسية تلخص مشهد الانهيار المالي في لبنان يأتي في مقدمها الفساد المتمادي في النخب السياسية والمالية والطائفية، فضلًا عن تفاقم الدين العام والعجز عن استمرار وتيرة الحياة الاقتصادية كما هي، في ظل انحسار المداخيل، والدعم العشوائي للسلع، إضافة إلى العقوبات الغربية على لبنان، وتوقف المساعدات العربية اعتراضًا على سلوك «حزب الله» ودوره، وقانون «قيصر» الأمريكي ضد سوريا هي عوامل كانت لها تداعيات كبيرة على لبنان، وهي التي شكلت أسباب انتفاضة 17 أكتوبر 2019، التي لم تعمر طويلًا في مشهديتها الجامعة، بعد أن دخلت في زواريب السياسة الضيقة ودهاليزها. وما زاد الطين بلة عدم سداد لبنان سندات «اليوروبوند»، ما هز صدقيته أمام الهيئات المالية الدولية. ثم جاءت استقالة حكومة حسان دياب، بعد تفجير مرفأ بيروت الكارثي، لتزيد الصورة تعقيدًا، وهو ما يعني أن أي حكومة ستأتي اليوم في لبنان سيتعين عليها مواجهة تحديات في غاية الصعوبة.





وفق متابعين ماليين واقتصاديين فإن الليرة اللبنانية فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها، ويعيش أكثر من نصف اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر أي على أقل من 3 إلى 4 دولارات في اليوم الواحد. كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23 في المئة، وبلغ معدل البطالة نهاية العام 2020 نحو 40 في المئة من سكان لبنان، وبلغ الدين العام حوالي 96 مليار دولار، أي ما يعادل 172 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وفق صندوق النقد الدولي. ويدلل المتابعون على شدة الأزمة الاقتصادية في لبنان بتراجع احتياطي المصرف المركزي المخصص للإنفاق على دعم السلع المستوردة كالوقود القمح والأدوية بشكل كبير جدًا، وبتراجع التحويلات من الخارج بقوة. ويلفت المراقبون إلى المشاكل الكبيرة التي تزيد من الواقع الاقتصادي المزري، يفاقمه وجود مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، فضلًا عن وجود 500 ألف لاجئ فلسطيني.





ما يحدث مع سعر صرف الليرة اللبنانية هو تدهور خطِر ينذر بالاقتراب من الانهيار الكامل، وفق ما يجمع عليه الخبراء الاقتصاديون، ويعتبرون التراجع الكبير في سعر الصرف تراجعًا اقتصاديًا وسياسيًا بعدما فشلت السلطات السياسية والاقتصادية والنقدية في إدارة شؤون البلاد، وسرقت أموال الناس من الخزينة العامة ومن المصارف. وبفعل تطور الأزمة، تجلى أن انهيار سعر الصرف لليرة لم يعد اقتصاديًا بحتًا، بل أصبح سياسيًا بامتياز، إذ تخطى في الآونة الأخيرة بوضوح المنطق الاقتصادي، وصار في خانة اللعبة السياسية بين أطراف السلطة. فحالة الفراغ الحكومي تزيد الأمور تعقيدًا.





ألف باء الحل يكون بتشكيل حكومة قادرة على التصدي للتحديات الكبيرة، وهذا هو بيت القصيد، فهل تُزال العقبات، وتتقدم الحسابات الوطنية على الحسابات السياسية والمذهبية الضيقة، أو نبقى ضمن الحلقة المفرغة الجهنمية؟ هل يبقى لبنان مفتوحًا على الشلل القاتل؟.





من علامات التأزم السياسي العميق في لبنان، حتى الآن، عجز المسؤولين فيه عن إنتاج حكومة جديدة تخرجه من قعر القعر، والاكتفاء بتبادل الاتهامات، والسعي إلى تسجيل النقاط في مرمى هذا الطرف أو ذاك. وما زال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه يتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باحتجاز التكليف في جيبه. كما يرى فريق الرئيس أن نقطة البداية والختام في قصر بعبدا، وأن عون هو الذي سيوقع مرسوم تشكيل الحكومة، مما يعني أن الشراكة في ولادتها هي تحصيل حاصل، وحق دستوري.





أما فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيرد التهمة عنه، ويقول إن المفاوض الفعلي، ولو من وراء الستارة، للتشكيل هو صهر رئيس الجمهورية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي يصر على الثلث المعطل سواء في صيغة ال18 أو ال 20 وزيرًا، وهذا ما لا يقبل به «التيار الأزرق» وحلفاؤه؛ لأن على عاتق الحكومة المنتظرة إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية، وإجراء الانتخابات البلدية والنيابية، وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى إجراءات وتدابير قد تكون جراحية ومؤلمة لحصر الخسائر، ووضع الخطط الآيلة إلى إنقاذ الوضع. وبالتالي، فإن حصول أي طرف على الثلث الضامن أو المعطل، يعني أنه يضع الحكومة تحت رحمته.





ومما لا شك فيه أن الكلام الذي قيل هو كلام سياسي؛ إذ لا يمنع التراشق المباشر بين هاتين المرجعيتين أن يبادر رئيس الحكومة من زيارة قصر بعبدا وتقديم التشكيلة التي يقترح، من دون إفساح المجال لسواه كي يأخذ مكانه، وهو الحريص على العودة إلى السراي الحكومي. كما أن امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع الصيغة التي سيقدمها له الحريري لا يعني أنه سيتنحى، فإذا كان الدستور اللبناني لا يحدد مهلة زمنية للتكليف والتشكيل، فإنه لا نص في هذا الدستور يلزم رئيس الجمهورية بالتنحي في حال عدم توقيعه والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. بالخلاصة لا مفر من حكومة.. وفي أي حال فإن الانتظار هذه المرة لن يطول، وإن الاثنين لناظره قريب!!.