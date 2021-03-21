يبقى كل ما كتبت ذكرى.. تركى آل الشيخ يعتزل كتابة الشعر





وكتب آل الشيخ: "قررت قرارا من اليوم سأعتزل الشعر.. ويبقى كل ماكتبت ذكرى".





وأطلق تركى آل الشيخ مبادرة تطوير المحتوى العربى قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: " نظرًا لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصًا منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير إمكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عمومًا المهتمين في هذا المجال ادعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريبًا".



وأضاف تركى: "سيتم مناقشته خلال الاجتماع سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الإنتاج".

وتابع تركى: "سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيرًا بشفافية، والنتائج مفاجأة... سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والاعلان... ستصل الدعوة مني شخصيًا لكل الراغبين بالحضور ...اخوكم".

قررت قرار من اليوم ساعتزل الشعر ... ويبقى كل ماكتبت ذكرى ... 🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 21, 2021

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن اعتزاله كتابة الشعر، من خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".