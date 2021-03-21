أخبار العالم.. تطوير نوع جديد من لقاحات كورونا.. أمريكا تهدد الهند.. وانفجار خط غاز في فنزويلا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها.بيان عاجل من شرطة مكة بشأن فيديو تحرش رجل بامرأة أمام محل تجاريسفير روسيا لدى أمريكا بعد استدعائه: الوضع الحالي للعلاقات يحتاج إلى تحليلوزير دفاع إسرائيل يفضح مخطط نتنياهو لإلغاء محاكمته بتهم الفسادمن قلب عاصمتها.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد الهند بسبب روسياقوات التحالف تشن غارات على معسكرات الحوثي في صنعاءتسريب ثروات رجال بايدن.. كيف جنى مستشارو الرئيس ملايين الدولارات قبل دخول البيت الأبيضمحذرًا من مخاطر كبيرة.. صندوق النقد: اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة بسبب كوروناهجوم إرهابي.. انفجار في خط غاز بـ فنزويلا | فيديوهل تنهي الوباء؟.. العلماء يستعدون لإطلاق نوع جديد من لقاحات كورونا