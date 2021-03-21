رفع 8 أطنان مخلفات وقمامة من الحسنة بـ شمال سيناء

نفذ مجلس مدينة الحسنة شمال سيناء، خطة تحت شعار "مدينة نظيفة بلا مخلفات"، حفاظا على النظافة العامة وصحة المواطنين، والتي يصاحبها تنفيذ حملات التعقيم والتطهير واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".





وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات في مختلف الشوارع والميادين والقرى والتجمعات التابعة، مشيرًا إلى انه تم رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات والنفايات والأتربة من الشوارع الرئيسة خلال حملة النظافة في قرية "بغداد".





وأهاب رئيس المركز بالمواطنين ضرورة إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، ودعم جهود المجلس في الحفاظ على المدينة خالية من أي مخلفات أو قمامة، والحفاظ علي الشوارع نظيفه وخالية من التلوث لتمتعها بهواء نقي وحولها من أنواع التلوث الزراعي والصحي والصناعي.





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