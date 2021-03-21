ضبط عربة كارو تلقي مخلفات في شوارع شبرا الخيمة .. صور



وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق، في بيان، الأحد، إنه أثناء قيام مسئولي الحي بجولة تفقدية تمكنوا من ضبط عربه كارو تقوم بأعمال بتفريغ الأكياس من محتوياتها وإلقاء المخلفات وتشويه المظهر العام بشارع 135 مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.



وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهه كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التي تقوم بها أجهزة الحي في رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام، الأمر الذي يعمل على انهاك الأجهزة التنفيذية لأداء اعمالها في اعمال النظافة.



وكانت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر شنّت حملة للمرور على كافة المنشآت الصناعية بمختلف مناطق المدينة.



وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إن الحملة شارك فيها شرطة المرافق واستهدفت ضبط المنشآت التجارية والصناعية المخالفة للقانون ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتراخيص تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة.



واسفرت الحملة عن ضبط مزرعة دواجن تعمل تصنيع أخشاب مخالفة ومزرعة ثانية إصلاح مواتير كهرباء وجميعهم مخالفين كما تم ضبط مصنع الحلاوة يعمل بدون ترخيص ومخالف للقانون واشتراطات الأمن الصناعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على كافة المنشآت الصناعية والتجارية في كافة مناطق المدينة وقرى الوحدات المحلية لمتابعة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالقوانين والتراخيص، بالإضافة الى متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية تطبيقا للقانون ولمواجهة أي مخاطر على العاملين.



من ناحية اخرى أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية أن المديرية أصدرت حتى الآن 130 ألف كارت زكى لفلاحي المحافظة بعد توزيع 215 جهاز تابلت وميكنتها لإصدار النقط وبدء توزيع الكروت بخطابات من الجمعيات الزراعية برقم الحيازة ومساحة المزارع، لافتًا إلى أن جملة الكروت المخصصة للمحافظة 260 ألف أي أن منظومة الكارت الذكي انتهى منها نسبة 50%.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جارى حاليا استخراج شهادة الجلوب جاب لجمعيتي الفراولة بالقلزم وكفر الصهبي بشبين القناطر باعتبارهما أكبر جمعيات لتصدير الفراولة المعروفة بالذهب الأحمر في قرى القليوبية بشبين القناطر وطوخ معقل زراعة المحصول لفتح أسواق العالم أمام الفراولة المصرية المزروعة بالقليوبية.



تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط عربة كارو تقوم بإلقاء المخلفات وتشويه المظهر العام بشارع 135 مايو، وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.