ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي .. ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيورنتينا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا علي نظيره فيورنتينا اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفيانو بيولي، لتجاوز أحزانه الأوروبية، بتحقيق الفوز على فيورنتينا في مباراة اليوم، وتقليص فارق النقاط مع إنتر ميلان متصدر الكالتشيو.

كان إيه سي ميلان ودع الدوري الأوروبي الخميس الماضي، بعد الخسارة أمام مانشستر يوناتيد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16.

على الجانب الآخر يتسلح فيورنتينا بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 65 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المكرزا لـ 14 بـ 29 نقطة.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت