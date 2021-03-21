الدوري الإيطالي .. ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيورنتينا





ويسعى فريق إيه سي ميلان بقيادة مدربه ستيفيانو بيولي، لتجاوز أحزانه الأوروبية، بتحقيق الفوز على فيورنتينا في مباراة اليوم، وتقليص فارق النقاط مع إنتر ميلان متصدر الكالتشيو.





كان إيه سي ميلان ودع الدوري الأوروبي الخميس الماضي، بعد الخسارة أمام مانشستر يوناتيد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16.





على الجانب الآخر يتسلح فيورنتينا بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.





ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 65 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المكرزا لـ 14 بـ 29 نقطة.









يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا علي نظيره فيورنتينا اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإيطالي.