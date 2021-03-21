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منوعات

يطلبون منها المال لفك قيودها.. تقاليد غريبة للاحتفال بعيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:29 ص
طرق غريبة للاحتفال
طرق غريبة للاحتفال بعيد الام
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مريم صليب
يحتفل عدد كبير من الشعوب حول العالم اليوم 21 مارس، بعيد الأم، فلكل دولة حول العالم طريقة يعبر بها الأبناء عن حب والدتهم، فقد تختلف من مكان لآخر ولكنها في النهاية تقاليد متبعة في كل دولة قد تبدو لبعض الأشخاص غريبة إلا أنها من ثوابت الاحتفال بعيد الأم.


أغرب الطرق والتقاليد التي تحتفل بها بعض الشعوب بعيد الأم حسب ما ورد في "serenataflowers": 

- اليابان 
يقوم الأطفال برسم أمهاتهم في لوحات يتم عرضها في معرض يقام في الثاني من شهر مايو لكل عام للتعبير عن الحب، بالإضافة إلى طهي الوجبة المفضلة لها او دعوتها للعشاء في المطعم الذي تختاره.


- يوغوسلافيا 
يحتفل الأبناء بوالدتهم في عيد الأم بتلك الدولة بطريقة تبدو غريبة إلى حد ما ولكنها عرف وتقليد في تلك الدولة، فيقوم الأبناء بربط يدي والدتهم وتقييدها ويقوموا بطلب الهدايا منها لفك قيودها كنوع من أنواع المرح.


- الهند
يستغل الأبناء فرصة عيد الأم في الهند لجعلها فرصة للراحة التامة للأم، وعدم قيامها بأي شيء، فهي فرصة للاسترخاء ويكون يوما بلا مسئوليات  للأمهات.


- السويد 
يقوم الأبناء بإرسال والدتهم في رحلة إلى أي مكان يريدونه على نفقاتهم الخاصة، فهي رحلة للاستجمام بلا مشقة ويكون يوما للمرح والاستجمام فقط.


- باكستان
تقيم باكستان سنويا حفلا ضخما للاحتفال بعيد الأم ويكون حدثا هاما في الدولة، حيث ينقله التلفزيون المحلي للدولة مباشرة ويكون فرصة لتكريم الأمهات المثاليات. 
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