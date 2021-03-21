استمرار حملات الكشف عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالغربية ..صور

واصلت مديرية الصحة في الغربية عن تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، أعمالها لطلاب المرحلة الابتدائية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.









أشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة، إلي أنه يجري فحص الطلاب بشكل ظاهري بإجراء قياس الطول والوزن خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المستهدف ٥٠٢٩٧١ طالبا وتم توقيع الكشف على ٢٩١٣٥٤ طالبا منذ بداية الحملة وتحويل ٧٥٠١١ طالبا إلى عيادات التأمين الصحي موزعين على جميع المدارس على مستوى المحافظة وتتولى تسجيل هذه البيانات وقياس الطول والوزن وإجراء التحاليل الطبية فرق طبية مخصصة لهذا الغرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها.





وأوضحت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة.