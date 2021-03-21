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فن

بالعزف والغناء.. رامي صبري يحتفل بعيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله
احتفل الفنان رامي صبري، بمناسبة عيد الأم، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يغني فيه أغنية "ست الحبايب" مع العزف على الجيتار.

وكتب: "كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة يارب ♥️🙏".

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، وعبروا عن جمال صوته وعزفه، وتمنوا عيد أم سعيد لكل الامهات.

وتعد أحدث اعماله أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وتجاوزت مشاهداتها عبر القناة الرسمية للفنان رامي صبري  2.5 مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى  بيه بلاقي راحتي بين ايديه".
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