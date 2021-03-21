تعرضنا للغش والخداع.. المريخ لـ صدى البلد: سنصعد أزمة سيمبا للمحكمة الرياضية

كان نادي المريخ السوداني، أعلن أمس، السبت، تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي سيمبا التنزاني، في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث اتهم النادي التنزاني بتزوير مسحات 8 لاعبين في صفوف المريخ.





وقال زاكي الدين منسق نادي المريخ في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":المريخ وصل إلى تنزانيا يوم 13 مارس، ووجدنا تعنت كبير من قبل السلطات التنزانية في دخول تنزانيا، حيث تم احتجاز البعثة 3 ساعات في المطار".









وتابع:" يوم 14 مارس خضع فريق المريخ لفحصوصات كورونا في إحدى المستشفيات الكبرى في تنزانيا وكان من المفترض أن نستلم النتيجة يوم 15 مارس، لكننا لم نستلهما إلى يوم 16 مارس وقبل المباراة بـ 4 ساعات".





وواصل:" حصلنا على 33 نتيجة من مسحات كورونا، وتبقى نتائج 8 لاعبين من اللاعبين الأساسين والمؤثرين جدًا في الفريق، ثم أبلغوا مندوبنا بعد ذلك أنه النتائج المتبقية إيجابية".





وأشار:" تقدمنا بإحتجاج للكاف ومراقب اللقاء، وطلبنا تأجيل اللقاء لتمكين النادي من إعادة الفحص للاعبين خاصة أن النتيجة تسلمها النادي قبل وقت قصير من بداية المباراة، لكن رفض التأجيل".





وأوضح :" خضعنا لمسحات جديدة بعد المباراة بـ حوالي 24 ساعة، وجاءت جميع النتائج سلبية".





واستطرد:" تقدمنا بشكوى رسمية ضد نادي سيمبا، وسنصعد الأمر للمحكمة الرياضية " كاس"، نريد أن نتعامل مع الاندية حسب قواعد اللعب النظيف، وأن يكون التنافس داخل أرضية اللعب فقط، لكن ما حدث من قبل نادي سيمبا كان غشا وخداعا، وعلى الكاف أن يضع حدا لتلك الممارسات".