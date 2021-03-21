محمد عدوية لـ «صدى البلد»: لولا الأمهات ما وصل أحد لإنجاز في حياته

وجّه المطرب محمد عدوية تهنئة إلى والدته بمناسبة عيد الام، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": "أهنئ أمي وكل أم في مصر والوطن العربي بعيدهم"، وأضاف أنه لولا الأمهات في حياتنا لم يصل أحد إلى ما حققه من إنجاز، وأهدى لهم أغنية ست الحبايب، وأشار إلي أنه يحب تلك الأغنية تحديدًا.





وكان قد قال الفنان محمد عدوية، إنه كان يتوقع نجاح أغنية تتر مسلسل وراء كل باب لأن الأغنية اسرية وبها حالة من التكاتف الأسري.





وأضاف محمد عدوية في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أحب نوعية كلمات أغنية تتر وراء كل باب".





وتابع :"أغنية تتر ورا كل باب فكرتني بـ الطقوس الأسرية والتجمعات العائلية في المناسبات".



