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ثقافة

الإبداع النسائى العربى في ندوة بصالون الأوبرا الثقافى

الأحد 21/مارس/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، يعقد صالون الأوبرا الثقافي امسية فى السابعة مساء الأربعاء 24 مارس، على المسرح الصغير تستضيف مجموعة من المبدعات العربيات هن الكاتبات السورية قمر صبري الجاسم ، الجزائرية فتيحة عبدالرحمن بقه ، اليمنية فاطمة العشبي ، والمصريات الكاتبة والناشرة الدكتورة زينب ابو سنه ، والشاعرات الهام عفيفي ،عبير العيسوي ، حنان شاهين ، شاهيناز الفقي ، ياسمين عبدالعزيز ويديرها الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرة غنائية لفرح بسمه بمصاحبة عارفة البيانو دانا محسن.

يتناول الحوار أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية الى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن الى النجاح فى العمل الثقافى والانسانى بإعتبارهن نماذج مضيئة فى بلادهن.
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