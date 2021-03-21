رسائل من سيدات مصر لـ الرئيس السيسي .. فيديو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا يحمل رسائل لعدد كبير من سيدات مصر من محافظات الجمهورية، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ومنهم رسالة للطلفة مايا التى كانت تحب الرسم والكتابة، وقالت للرئيس: "نفسى أشوفك واديك الرسائل بتاعتى وحلمى أقابله علشان بحبك أوى".

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.





ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.





جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.



