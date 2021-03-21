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رسائل من سيدات مصر لـ الرئيس السيسي .. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 01:02 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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ريهام فيكتور
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا يحمل رسائل لعدد كبير من سيدات مصر من محافظات الجمهورية، فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ومنهم رسالة للطلفة مايا التى كانت تحب الرسم والكتابة، وقالت للرئيس: "نفسى أشوفك واديك الرسائل بتاعتى وحلمى أقابله علشان بحبك أوى". 

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.

ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية. 

وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.

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