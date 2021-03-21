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انطلاق الزغاريد داخل القاعة خلال احتفالية المراة المصرية..فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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نورهان رأفت
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع سيدات مصر من نائبات ومتطوعات وواعظات وغيرهن ، ممن حضرن احتفالية عيد الأم.

وخلال التقاط الصورة ، وجهت سيدات مصر التحية له ، وأرتفعت الهتافات ، وعلت الزغاريد في ظل جو حافل .

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.

ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، وذلك حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية. 

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