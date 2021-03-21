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حوادث

ضبط 615 مخالفة مرورية متنوعة بدمياط

الأحد 21/مارس/2021 - 01:02 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب مدير إدارة المرور بدمياط،  حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" و"السرفيس".

جاءت الحملة لمتابعة انتظام وسائل النقل وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب  والالتزام بخط السير وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة خاصة بميدانى الساعة والشهابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 615 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة, وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه.

كما قامت الحملة بتنظيم خطوط  سير سيارات الأجرة بمنطقة التجاري والشرباصي بدمياط .

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