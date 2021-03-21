الإمارات .. استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي

ترأس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد بقصر الوطن، وأقرّ استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.





وقال بن راشد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن .. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".





وأضاف وفقا لما نشرته صحيفة البيان إن تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، قائلًا: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".





وأقر تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. مشيرًا سموه إلى أن القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة.





كما اعتمد نظامًا وطنيا للمركبات الهيدروجينية. وبرنامجًا وطنيًا لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40٪ لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء).





واعتمد أيضًا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس. منوهًا سموه بأن شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر. وشركاؤنا في التنمية في تزايد يومًا بعد يوم.





ووجه رسالة للجميع، قائلًا: "رسالتنا للجميع .. التطوير مستمر .. والتغيير لن يتوقف .. وأهدافنا واضحة .. وتتحقق .. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية ..وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميًا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا ..".