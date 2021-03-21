شاهد.. شيفروليه تختبر نموذج كورفيت الجديدة الغامضة

تعمل شركة شيفروليه منذ فترة على طرازها الشهير من كورفيت C8 ، ولكن مؤخرا تم رصد نموذج اولى منه ذات محرك وسطى مخصص للاسواق الاوروبية ، أثناء اختبارها بالطرقات العامة في شتوتغارت بألمانيا خلال عاصفة ثلجية وهو مموه .

ويقول بعض خبراء السيارات ان السيارة التى تم مشاهدتها ورصدها بشتوتغارت بألمانيا خلال عاصفة ثلجية قد تكون النموذج لكورفيت ستينغراي الجديدة، الذي يخضع للاختبارات النهائية قبل طرحها للبيع في ألمانيا. وربما يكون نموذجًا أوليًا لـ Z06 الجديدة ، بسبب ظهور اكصدام خلفي معدل وإطارات خلفية أكبر.

ويوكد الخبراء ان عدم وجود عادم مركّب مركزيًا مثل الموجود بالنموذج الآخر الذي تم رصده في الولايات المتحدة العام الماضي ، ياتى بسبب لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة في ألمانيا .

كما سيتم تشغيل Z06 بنفس محرك V8 ذو الأسطح المسطحة سعة 5.5 لتر مثل سيارة السباق C8.R ،يولد محرك ال V8 500 حصان في سيارة السباق، بينما ينتج حوالي 600 حصان في سيارة الطريق، بزيادة من 490 حصان في Z06 القديمة. تقوم شيفروليه أيضًا بتطوير نسخة هجينة من C8 كورفيت تسمى E-Ray والتي ستحل محل Grand Sport.

وتقول الشركة ان المساعدة الكهربائية ستزيد من إنتاج كورفيت الهجين إلى أكثر من 600 حصان، لكن عدم وجود ملصقات الجهد على النموذج الأولي يشير إلى أن كورفيت لديها محرك احتراق تقليدي. بالنسبة إلى Z06 ، والذي يُتوقع أن يظهر للعلن قريبا.

والجدير بالذكر انه قد تم بيع شيفروليه كورفيت ستينغراي منذ العام 2020 في الولايات المتحدة، بينما فضل المشترون الأوروبيون الانتظار وقتا أطول لتجربة أول محرك بمنتصف الكورفيت.

كما ستبدأ عمليات تسليم العملاء لسيارة C8 في النصف الثاني من عام 2021 بأسعار تبدأ من 99 ألف يورو في ألمانيا للكوبيه و106 ألف يورو للسيارة المكشوفة.