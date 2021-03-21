حبس مسجل شقي لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

أمر المستشار حمدي عامر، مدير نيابة قسم أول سوهاج، بحبس مسجل شقي ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم سوهاج أول.









كما أمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.









كان اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وضباط مباحث قسم أول سوهاج بقيام مسجل شقي بالاتجار فى المواد المخدرة.









وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرئد إسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، تم ضبط مسجل شقى خطر مخدرات للاتجار بالمواد المخدرة يدعى «صفوت. ا. ع»، عامل، ويقيم شارع النوبى بدائرة قسم أول سوهاج، وضبط بحوزته "طربة من مخدر الحشيش و٤٤ قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر تزن ٤٠٠ جرام تقريبا، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره ٢٠٠ جنيه".







