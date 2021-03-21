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الرئيس السيسي : والله العظيم عملنا حياة كريمة للحفاظ على المرأة المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدفه من حي الأسمرات هو وضع السيدة والطفلة المصرية في مكان يليق بهم، منوهًا بأنه من خلال مبادرة حياة كريمة فإننا نحتاج إلى قفزة كبيرة لتطوير المساكن العشوائية، معقبا : "والله العظيم عملنا حياة كريمة للحفاظ على المرأة المصرية" .


وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، أن الدكتور مصطفي مدبولي عرض عليه مشروع تطوير الريف المصري الذي سوف يشمل حوالي 1500 قرية، متابعا أنه بالرغم من أنها سوف تتكلف حوالي 200 مليار جنيه، إلا أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير جميع المساكن العشوائية، كما أن الهدف من كل هذا التطوير هو استهداف السيدات المصريات اللاتي يعيشن بالريف المصري ويعانين من صعوبة المعيشة.

وأردف الرئيس السيسي: مش عايزين غير أن القانون ييسر حياة الناس ، وفقا لتطورات المجتمع ، مؤكدين حرصنا على أن نسمع لجميع الأطراف".
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