الأردن يطلق حملة تطعيم لذوي الـ 60 عاما اليوم وغدًا.. وارتفاع حاد في إشغالات العناية المركزة

ذكرت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن أنه تم تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح كورونا (كوفيد - 19) خلال اليوم، الأحد، وغدًا، الاثنين، للذين بلغوا الـ60 عامًا وأكثر.









وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة وتلقي رسالة لأخذ المطعوم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة اقصاها أسبوع منعًا للاكتظاظ والتجمهر.









وسبق أن قال مكتب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الأردن سيتلقى 10.2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا هذا العام.











وذكرت وكالة الأنباء الحكومية بترا نقلًا عن مكتب رئاسة الوزراء أن التسليمات المتوقعة تشمل 2.2 مليون جرعة من شركة فايزر-بيوانتك، ومليوني جرعة من سينوفارم، ومليونين من أسترازينيكا، ومليونين من منشأة كوفاكس، ومليونين من سبوتنيك الروسي.









تمت الموافقة على استخدام هذه اللقاحات من قبل وكالات صحية مختلفة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الغذاء والدواء الأردنية.











وقال الخصاونة إن جائحة فيروس كورونا شكلت ضغوطا كبيرة على مستشفيات المملكة في محافظات عدة، حيث ارتفعت معدلات الإشغال لتصل إلى 77 بالمئة لغرف العناية المركزة وأكثر من 30 بالمائة لأجهزة التنفس الصناعي.











وشدد الأردن تدابير الصحة العامة والسلامة، بما في ذلك الإغلاق المستهدف في المناطق، للحد من انتشار المرض شديد العدوى.











وأشار الخصاونة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا كانت ضرورية للغاية في محاولة للهبوط بمنحنى الوباء.











وأبلغ الأردن عن 9192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و74 حالة وفاة، مما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 514107 حالة بما في ذلك 5627 حالة وفاة.



