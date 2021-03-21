حبس عامل لاتجاره في الهيروين والشابو والحشيش بسوهاج

أمر المستشار محمود عبدالوهاب، مدير نيابة مركز سوهاج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من الهيروين والشابو والحشيش على عملائهم المتعاطين.





وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.





كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وضباط مباحث مركز سوهاج بلاغا يفيد بقيام عامل بالاتجار في المواد المخدرة.





وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات و ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط ( م. ج. مواس ) 38 سنة عامل ومقيم في نجع مناع بلصفورة مركز سوهاج يقوم بالاتجار بالمخدرات و ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن ١٢٣ جرام وكمية من الشابو تزن 270 جرامًا و كمية لمخدر الحشيش تزن 225 جرام وهاتف محمول و مبلغ مالي قدره ١٥٠ جنيها.







