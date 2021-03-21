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فن

حمادة هلال لوالدته في عيد الأم: الله يرحمك يا ست الناس

الأحد 21/مارس/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
نشر الفنان حمادة هلال، صورة تجمعه بأمه الراحلة، في مناسبة يوم عيد الأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب: "الله يرحمك يا ست الناس💚". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وانهالت تعليقات جمهوره، متمنين لها الرحمة والمغفرة.

وطرح حمادة هلال مؤخرًا فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
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