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رياضة

استبعاد شاهد عيان.. تفاصيل جديدة في أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

الأحد 21/مارس/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية في أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.


وسبق أن تقدم ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجيت، باعتذار إلى لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة عن الحضور مؤخرًا من أجل الاستماع الى أقواله في أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس الأخيرة.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أحالت أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس الأخيرة وإصابة غالبية اللاعبين بفيروس كورونا.


وقال المصدر ذاته إن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة رفضت استدعاء أحد المعاونين للجهاز الإداري بمنتخب شباب الفراعنة السابق للإدلاء بأقواله رغم مطالبته مسؤولى الجبلاية بالمثول أمام لجنة الانضباط والتحقيق معه.


وأضاف أن أحد المعاونين للجهاز الإداري لمنتخب الشباب طلب مرارا من الجبلاية المثول في التحقيقات الجارية باعتباره شاهد عيان. 


واستطرد: "شاهد العيان أبدى استعداده للكشف عن المسئول عن أزمة تفشى فيروس كورونا بصفوف منتخب الشباب خلال تواجدهم في تونس، إلى جانب الكشف عن صاحب الفرمان بسفر بعثة شباب الفراعنة إلى تونس مبكرا".


ومن المقرر أن تقوم لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بتحديد موعد لاحق لاستدعاء ربيع ياسين في قادم الأيام من أجل حسم أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس الأخيرة.
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