سيراميكا كليوباترا يواجه الزمالك ودياً.. الجمعة المقبل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء الجمعة المقبل، أمام نادي الزمالك على ملعبه بميت عقبة، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى تجهيز لاعبيه لمباراة الإسماعيلي المقبلة، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية.