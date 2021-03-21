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رياضة

ناصر عباس ومحمد فاروق يشاركان فى الدورة العربية بالوادى الجديد

الأحد 21/مارس/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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يسري غازي
يشارك الثنائي ناصر عباس ومحمد فاروق خبراء التحكيم فى الدورة الرياضية العربية الثانية للاتحادات النوعية المقامة حاليا في محافظة الوادى الجديد.

ومن المقرر قيام خبراء التحكيم ناصر عباس ومحمد فاروق بالقاء محاضرات على هامش الدورة الرياضية العربية للاتحادات النوعية.

ونشر ناصر عباس عضو لجنة الحكام السابق صورة تجمعه بمحمد فاروق على هامش محاضرات الدورة العربية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال : "الصديق العزيز الدولي محمد فاروق .. والعمل سويا بكل حب وتفاهم ... في الدورة الرياضية العربية الثانية للاتحادات النوعية برئاسة الاخ والصديق الكابتن .. أشرف محمود".

وأضاف: "الدورة مقامة في محافظة الوادي الجديد .. بحضور رموز وطنية وقامات كبيرة من العمل العام".
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