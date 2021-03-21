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مقرر القومى للسكان السابق: نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن شهر مارس هو شهر المرأة، وفيه العديد من الاحتفالات التى تخص المرأة المصرية، مؤكدًا أن أعلى نسبة تمكين للمرأة المصرية تشهدها مصر هي فى البرلمان الحالي، لذلك نحن نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية.


وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة وجود تشريع لتعليم الفتاة وتجريم الزواج المبكر، مشيرًا إلى أن أهم حد لقضية الزيادة السكانية هو تمكين المرأة والاهتمام بتعليمها وتوفير سكن كريم لأهالينا.


وأوضح أن مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة المصرية تهدف للحفاظ على صحة السيدات، للقضاء على سرطان الثدى وزيادة الوعى لدى المرأة المصرية ورفع الطب الوقائى.
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