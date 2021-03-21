في عيد ميلاده الـ 41 .. محطات في حياة أسطورة البرازيل رونالدينيو

يصادف اليوم عيد ميلاد أسطورة البرازيل وأفضل من لمس كرة القدم في العالم رونالدينيو حيث ولد في 21 مارس لعام 1980 .





بدأ رونالدينيو مشواره مع كرة القدم عام 1987 مع فريق الشباب بنادي غريميو بالبرازيل وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى لعب للفريق الأول عام 1998 .





ونعرض لكم أبرز المحطات في حياة رونالدينيو .





- سجل رونالدينيو 21 هدفا مع فريق غريميو البرويلي خلال الفترة من 1998وحتي 2001 في 52 مباراة .





- وبعدها انضم الي باريس سان جيرمان لمدة موسمين وسجل 17 هدفا في 55 مباراة .





انضمام رونالدينيو إلى برشلونة حاء بعد رحيل بيكهام الي ريال مدريد في الوقت الذي وعد لابورتا رئيس النادي في ذلك الوقت جماهير الفريق بالتعاقد مع النجم الإنجليزي ولم يجد سوي البرازيلي ليشغل هذا المركز في الفريق.





- انفجر اداء رونالدينيو مع انضمامه لفريق برشلونة وسجل 70 هدفا في 145 مباراة وحقق لقب الدورى الاسباني وترشح في عامه الاول مع الكتالوني لجائزة افضل لاعب وحققها مرتين اعوام 2004-2005 .





- حقق بطولتي دورى اسباني وكأس السوبر مرتين وبطولة دوري ابطال اوروبا لعام 2006 .

- وفي عام 2008 انضم رونالدينيو الي فريق ميلان وحق بطولة الدورى الايطالي.





-ثم لعب رونالدينيو لعدة فرق بعد ذلك مثل فلامنجو واتليتكو مينييرو وكيريتارو وفلومينينسي ولكن لم يكن بنف القوة خلال فترة تواجده في اوروبا.





- على مستوى المنتخب فإن رونالدينيو لعب للبرازيل تحت 17 حتي المنتخب الاول وحقق كأس العالم 2002 كأس العالم للقارات 2005 وكوبا أمريكا 1999 .



