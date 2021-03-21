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من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس

الأحد 21/مارس/2021 - 03:41 م
من هم الأكثر عرضة
من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس
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اسماء محمد
يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان البنكرياس ليس من الواضح دائمًا سبب ذلك، ولكن هناك مجموعة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة من أى شخص آخر إذا توفرت لديهم عوامل الخطر، وبالتالى يجب عليهم الاهتمام بصحة البنكرياس.

 نكشف لكم من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس ووفقا لما ذكره موقع " NHS"

فوق سن 75  مما يعنى أنه ليس شائعًا بين لدى الأشخاص دون سن 40. 
لديهم حالات طبية معينة ، مثل التهاب البنكرياس المزمن طويل الأمد. 
هناك تاريخ من الإصابة بسرطان البنكرياس في عائلتك.
ترتبط العديد من سرطانات البنكرياس أيضًا بنمط حياتك.
كيف تقلل من فرصتك في الإصابة بسرطان البنكرياس
لا يمكنك دائمًا منع سرطان البنكرياس. لكن إجراء تغييرات صحية يمكن أن يقلل من فرصك في الحصول عليها.
حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.
قلل من كمية اللحوم الحمراء والمعالجة (مثل لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد والسلامي) التي تتناولها.
حاول التقليل من الكحول , الإقلاع عن التدخين.

معلومة:
من المهم فحص أي أعراض لسرطان البنكرياس من قبل طبيب عام.

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان البنكرياس ، حتى لو كنت لا تعتقد أن لديك فرصة أكبر للإصابة به.
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