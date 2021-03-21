حكم قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم

حكم قراءة الفاتحة للنبى .. قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز قراءة الفاتحة للنبي- صلى الله عليه وسلم-؛ فهو عالي القدر عند الله -عز وجل- .





وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال: « ما حكم قراءة الفاتحة للنبي ؟»، خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أن الخطيب الشربيني وهو أحد علماء المذهب الشافعي قال في ذلك: « إن شرف النبي لا نهاية له ولذلك تعود المصريون أن يقولوا: " اقرأوا الفاتحة" زيادة في شرف النبي».





وأشار إلى أنه إذا وهب المسلمون ثواب قراءة الفاتحة في صلواتهم أو خارج الصلاة أو أي ثواب كل عمل صالح إلى روحه الشريفة - صلى الله عليه وسلم-؛ فإن ذلك يصل له.





وتابع: وكذا الزيادة في الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم-؛ فإن الشرف لا يتناهى والعدد في تقوميه أيضًا؛ فيزداد شرفًا ورفعًا.



