ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

لأثرى الأثرياء.. قصة اختراع أول هاتف محمول في العالم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:46 م
أول هاتف محمول في
أول هاتف محمول في العالم
Advertisements
مايكل عياد
يتساءل الكثيرون عن أول هاتف محمول في التاريخ، ومن هي الشركة صاحبة ذلك الاختراع الذي غير مجرى التاريخ، وهل لازالت تلك الشركة الرائدة على قمة إنتاج الهواتف أم لأين وصلت.

وتعد الشركة الأمريكية الشهيرة موتورولا هي الشركة الأولى في إنتاج الهواتف المحمولة في العالم، وذلك بعد تأسيسها كشركة مختصة بأمور الاتصالات اللاسلكية والأنظمة الإلكترونية عن طريق الأخوين "بول وجوزيف جالفين" وذلك في عام 1928 ميلادية.

اقرأ أيضا:

واتخذ الأخوان من مدينة شيكاغو في أمريكا مقرا للشركة باسم "جالفين للتصنيع"، حيث كان أول إنتاج أجهزة اتصال لاسلكية خاصة بالجيش والشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1940، قبل أن يتغير اسم الشركة إلى موتوريلا في عام 1947 وتم صناعة أول هاتف محمول في العالم من صنع مارتن كوبر، وهو من المهندسين العاملين في الشركة آنذاك.

وكان إنتاج أول هاتف محمول في العالم من شركة موتوريلا في 3 أبريل عام 1973، وكانت أول مكالمة هاتفية أجريت بين كوبر وجويل إنجل مالك الشركة الأمريكية للهاتف والتلغراف، وذلك في ولاية نيويورك، وكان حجم الهاتف المحمول في ذلك الوقت كبيرا جدا، وكان ذو شكل صندوقي مع "إريال" هوائي طويل، ثمّ في عام 1984 تم الأعلان عن أول هاتف محمول تجاري يمكن شراؤه؛ وهو الهاتف وكان سعره 3995 دولارا، وهو سعر جعله مخصص لأثرى الأثرياء فقط.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وسيلة لمساعدة الصم.. الهاتف المحمول أكثر الصناعات تطورا

شاهد.. أول هاتف في العالم يعتمد على معالج كوالكوم الجديد من "موتورولا"

أخبار التكنولوجيا.. اشتر آيفون XS MAX بـ 8300 جنيه فقط.. حرب تكنولوجية بين "فيسبوك" و"آبل"

أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي أندرويد.. فيفو تطور هاتفاً قابلاً للطي للخارج ومزوداً بـ 5 كاميرات

إل جي تنفي شائعة إيقاف تطوير هاتف LG Rollable

أخبار التكنولوجيا .. ملايين من هواتف آيفون لن يعمل عليها "واتساب" إلى الأبد.. شاومي تطلق هاتف Mi 10S بكاميرا 108 ميجابيكسل

ترشيحاتنا

أبرزها تخفيضات على العقارات.. 8 مزايا يحصل عليها المُسنون بمشروع القانون الجديد

إصابة 34 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية الجديد .. صور

ما حكم إذا شك المتوضئ أنه أحدث أم لا؟

ناكر الجميل .. مسنة تساعد سائق ماديا فيتسلل لسرقتها ويقتلها داخل منزلها بالجيزة

بايدن ليس الأول .. رؤساء أمريكيون تعثروا على سلم الطائرة وأحرجتهم الكاميرات .. فيديو

موعد وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

Advertisements

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

عزل منفصل.. قرار جديد من البدري فى منتخب مصر بسبب مسحات كورونا

ممنوع الاقتراب والتصوير.. إجراء صارم من الجبلاية بشأن محمد صلاح

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

بعد التعاقد مع إيهاب جلال .. أول الراحلين عن الإسماعيلى رسميا

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

شرط صارم لتفادي استبعاد المنتخب الأوليمبي من أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار الجيل الجديد من هوندا سيتى فى مصر

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة 2021 في السعودية

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب