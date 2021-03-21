لأثرى الأثرياء.. قصة اختراع أول هاتف محمول في العالم

يتساءل الكثيرون عن أول هاتف محمول في التاريخ، ومن هي الشركة صاحبة ذلك الاختراع الذي غير مجرى التاريخ، وهل لازالت تلك الشركة الرائدة على قمة إنتاج الهواتف أم لأين وصلت.





وتعد الشركة الأمريكية الشهيرة موتورولا هي الشركة الأولى في إنتاج الهواتف المحمولة في العالم، وذلك بعد تأسيسها كشركة مختصة بأمور الاتصالات اللاسلكية والأنظمة الإلكترونية عن طريق الأخوين "بول وجوزيف جالفين" وذلك في عام 1928 ميلادية.





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واتخذ الأخوان من مدينة شيكاغو في أمريكا مقرا للشركة باسم "جالفين للتصنيع"، حيث كان أول إنتاج أجهزة اتصال لاسلكية خاصة بالجيش والشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1940، قبل أن يتغير اسم الشركة إلى موتوريلا في عام 1947 وتم صناعة أول هاتف محمول في العالم من صنع مارتن كوبر، وهو من المهندسين العاملين في الشركة آنذاك.





وكان إنتاج أول هاتف محمول في العالم من شركة موتوريلا في 3 أبريل عام 1973، وكانت أول مكالمة هاتفية أجريت بين كوبر وجويل إنجل مالك الشركة الأمريكية للهاتف والتلغراف، وذلك في ولاية نيويورك، وكان حجم الهاتف المحمول في ذلك الوقت كبيرا جدا، وكان ذو شكل صندوقي مع "إريال" هوائي طويل، ثمّ في عام 1984 تم الأعلان عن أول هاتف محمول تجاري يمكن شراؤه؛ وهو الهاتف وكان سعره 3995 دولارا، وهو سعر جعله مخصص لأثرى الأثرياء فقط.