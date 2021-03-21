إحالة مسئولي مركز شباب برق العز بالمنصورة للتحقيق

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة اليوم الأحد، بزيارة مركز شباب قرية برق العز.





وخلال الزيارة تبين غلق مركز الشباب وعلى الفور رفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة لمخاطبة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التحقيق مع مسئولي مركز الشباب.





كما تفقد سعد الوحدة المحلية ببرق العز للاطمئنان على انتظام العمل والانضباط الوظيفي وتبين عدم وجود مسئول الشئون الإدارية واحتفاظه بسجلات الحضور والانصراف الأمر الذي أعاق الاطلاع عليها حيث لم يتواجد بالوحدة سوى 4 من العاملين بالوحدة.



