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محافظات

مياه الفيوم: تصنيع ماكينة فرم لإعدام الأوراق المنتهية مدتها القانونية

الأحد 21/مارس/2021 - 03:46 م
مياه الفيوم تصنيع
مياه الفيوم تصنيع ماكينة فرم لإعدام الأوراق المنتهية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة تسير بخطى ثابتة في الحفاظ على مواردها وتعظيم الاستفادة منها حتى تعود بالنفع العام على الشركة حيث قامت الورش الميكانيكية بتصنيع ماكينة فرم ورق والخاص بالشركة المنتهي مدته القانونية.

وأضاف درة ، أن ماكينة فرم الأوراق تم تصنيعها داخل الشركة بتكلفة إجمالية بلغت ٢١ ألف جنيه بعدما أعلنت الشركة عن مناقصة وعروض أسعار تراوحت ما بين ٥٦٠ ألف جنية إلى مليون ومائة ألف جنيه ولكن حفاظا على موارد الشركة وتعظيم مواردها واستغلال العنصر البشري المتميز داخل الشركة حيث قاموا بتصنيعها وبسرعة فرم تتعدى طن ونصف الطن فى الساعتين.

وتابع : تم توفير هذه المبالغ والتى كانت تقدر بأكثر من مليون جنيه واستخدامها واستغلالها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال خطط الشركة المستخدمة فى عمليات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى.
مياه الفيوم: تصنيع ماكينة فرم لإعدام الأوراق المنتهية مدتها القانونية
مياه الفيوم: تصنيع ماكينة فرم لإعدام الأوراق المنتهية مدتها القانونية
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